Vaski'den Teknokent'e altyapı hizmeti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı Teknokent'in ihtiyacı üzerine harekete geçen VASKİ ekipleri, birimin altyapı sorunlarının çözümü için harekete geçti. Teknokent'e kısa süre içinde 400 metre kanalizasyon hattı çekildi. Kanalizasyon hattı çekilmesi için çalışma başlatan VASKİ ekipleri, kısa sürede çalışmaları sonlandırıp hizmete alarak Teknokent'in yıllardır süren kanalizasyon sorunu çözüme kavuşturuldu. Çalışmaları takip eden Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanı Harun Şahin ve birim amirlerine Teknokent Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Necat Görentaş da eşlik etti. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Görentaş, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş başta olmak üzere emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.