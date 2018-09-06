VASKİ, 2017-2018 yıllında yapılan çalışmaları basınla paylaştı. Elite World Van Hotel’de ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, görevi aldıktan sonra ilk olarak var olan sorunları tespit ettiklerini söyledi. Hizmet binasında değişim ve yenileme çalışması yaptıklarını söyleyen Tekataş, vatandaşa daha iyi hizmet vermek için çalıştıklarını belirterek, "İleri Biyolojik Arıtma Tesisimizin temellerini attık ve çalışmaları devam ediyor. Eski arıtma sisteminin yüzde 25’i çalışıyordu. Geriye kalan yüzde 75’lik tüm atıklar göle akıyordu. Bu büyük bir kirlilikti. Yıllarca bu kirlilik denize dökülüyordu. 120 milyon TL’lik projemiz tamamlandığında, Van Gölü artık kirletilmeyecek. Son dönemlerde Van Gölü kirliliğiyle ilgili gerçeği yansıtmayan haberler yapıldı. Van Gölü’nde elbette ki bir kirlilik sorunu var. Ancak yapılan haberlerde bugüne kadar arıtma tesisinin yapılmadığı hiç konuşulmadı. Son zamanlarda yapılan haberlerde sürekli 2-3 aylık kirlilikten bahsedildi. Kimse bize bu kirliliği ya da tesisin durumunu sormadı" dedi.

“Saldırı düzenleyenler ‘ya burayı terk edersiniz ya da sizi öldürürüz’ diyerek tehditler savurdu”

Edremit ve Ünseli’de kanalizasyon hatlarının çekilmesi sırasında saldırılara maruz kaldıklarını vurgulayan Tekataş, “Maalesef seçimden önce başlayan süreçte birçok sabotaja maruz kaldık. Bunun için hukuki işlemleri başlattık. Terfi merkezlerimize, Narman Arıtma ve İskele Arıtma tesislerimize saldırılar yapıp, baltalarla kablolarımız kestiler, vatandaşın suyunu kesmeye çalıştılar. Buraya saldırı düzenleyenler ‘ya burayı terk edersiniz ya da sizi öldürürüz’ diyerek tehditler savurdu. Bu saldırıları kayyumlara mı yoksa Vanlılara mı yapıyorlar? Bunun değerlendirmesini de kamuoyuna bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

“Şu an itibariyle de 78 milyon gelire ulaşmış durumdayız”

Kayıp-kaçak konusunda 6 ekiple çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, 2018 yılı içerisinde 42 bin 842 denetim yaptıklarını ve bu denetimler kapsamında 10 bin 235 tutanağın tutulduğunu söyledi. Açıklamalarında VASKİ’nin gelirlerindeki artışa değinen Tekataş, “2016 yılında 59 milyon gelir varken, 2017 yılında bu gelir 70 milyona çıktı. Şu an itibariyle de 78 milyon gelire ulaşmış durumdayız. Yapılandırmalardan sonra ciddi bir gelir bekliyoruz. Bunun sebebi giderlerimiz arasında yatırımlarımızın yer alması kaynaklanıyor. 2016 yılı itibariyle yapılan yatırım miktarı 21 milyonken, 2017 yılında 25 milyon yatırım yapıldı. Bu yıl için ise yılsonuna kadar 82 milyonluk yatırım planlıyoruz. Bunun yanında devir adlığımız borç 323 milyon liraydı. 2017 yılı sonunda bu borcu 290 milyona indirdik. Dediğimiz gibi arttırdığımız yatırımlara rağmen, yani yaklaşık 3 kat yatırıma rağmen bu yıl 295 milyon borcumuz var. Burada 5 milyonluk bir artış var, ancak yapılan yatırımları gördüğümüzde, bu borçlarda bir azalma var. Yine yakıt tüketiminde 100 bin TL tasarruf sağladık. Bu kapsamda 2 yıllık çalışma sürecimize baktığımızda, toplamda 742 kilometre içme suyu hattı döşemişiz. 83 adet depo, 172 adet kaptaj, 70 adet maslak, 205 kilometre kanalizasyon, 11 terfi merkezi, 3 bin 966 muayene bacası, 88 adet sondaj (7 bin 647 metre) çalışması yaptık. Ayrıca 719 mahallemizin 545’inde imalat yaptık" şeklinde konuştu.

Açıklamalarında Türkiye’de ilk defa VASKİ’de uygulanacak olan Hizmet Denetim Sistemi’ne (HDS) değinen Tekataş, şöyle konuştu:

“HDS ile belediyeler, vatandaşların kullanacağı mobil uygulama ile günümüz teknolojik imkanları kullanarak ulaşılabilir bir hizmet sunuyor. Ayrıca bildirimleri; sosyal medya, mail, telefon, şahsen de alabilirler. Böylece vatandaşlarımız sisteme her şekilde ulaşabilmektedir. Bu konuda vatandaşı yormuyoruz ve kurum kapılarında bekletmiyoruz.”

Toplantı soru-cevap ile sona erdi.