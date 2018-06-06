Tendürek Dağı’nda kurulan üs bölgesi ile Gülizar Mahallesi’ne su sağlamak için yapılan sondaj çalışmalarında sona gelindi. İran ile sıfır noktasında bulunan üs bölgesi ile bazı yakın yerleşim yerleri için yapılan çalışmalar devam ederken, çalışmaları VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nazım Akman ve VASKİ teknik heyeti de yerinde inceledi.

VASKİ’nin her alanda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nazım Akman, “Uzun süredir devam eden sondaj çalışmalarımız sona gelindi. Kısa zaman içerisinde hem üs bölgemiz hem de Gülizar Mahallemiz içme suyuna kavuşmuş olacaktır. İran sınır noktasında çalışmalarını sürdüren ekipleri de kutluyorum” dedi.