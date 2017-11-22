VASKİ Kasım Ayı Olağan Genel Kurul toplantısı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıya Genel Sekreter Mustafa Yalçın, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve ilgili daire başkanları katıldı. Toplantıda 13 gündem maddesi ele alınarak oylamaya sunuldu. Toplantıda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, zor bir dönemde göreve geldiklerini belirterek, maddi ve personel eksikliklerine rağmen iyi işlere imza attıklarını söyledi. Vali Zorluoğlu, “Van’da ciddi bir yol sorunu vardı. Vatandaşlarımızın talepleri ve istekleri doğrultusunda Van ve ilçelerinde bin kilometrenin üzerinde yol yaparak bir rekora imza attık. VASKİ olarak göreve geldiğimiz günden bu yana kayıp kaçak alanında ciddi çalışmalarımız oldu. Yüzde 80 civarındaki kayıp kaçak oranını yüzde 63’lere düşürdük. Hedefimiz önümüzdeki yılın ilk yarısında yüzde 50’lere düşürmektir” dedi.

Yeni arıtma tesisinin ihale işlemlerine bu ay içerisinde başlanacağını belirten Vali Zorluoğlu, çalışma sezonunun başlamasıyla birlikte de tesisin temelini atacaklarını ifade eti. Vali Zorluoğlu, “Van Gölü, Van kenti için çok değerlidir. Ben de göreve geldiğim günden bu yana mevcut arıtma tesisinin yenilenmesi için kapsamlı bir çalışma başlattım. Çok şükür çalışmalarımız ilk meyvelerini vermeye başladı. Arıtma tesisi projemizi hazır hale getirdik. İnşallah çalışma sezonu ile birlikte tesisin temelini atacağız. Tesis bittiği zaman bir milyon kişiye, 50-60 yıl hizmet verecek” diye konuştu.

VASKİ’den eğitime büyük katkı

VASKİ gündem maddeleri oylamaya sunulurken, eğitim öğretim kurumlarına da büyük katkı sağlandı. Oylamaya sunulan maddeler ile birlikte 2018 yılı gelir gider bütçesinde içme suyu ücret tarifesinde merkez ilçe okullarında yüzde 33 oranında indirime gidilirken, 6360 sayılı Kanun ile köyden mahalleye dönüştürülen mahallelerdeki eğitim kurumlarında ise yüzde 83 oranında indirim yapıldı.

Yine ayrı bir gündem maddesi olan kent genelindeki mesken abonelerine sağlanan içme suyu tarifesinde ise artışa gidilmedi.

TOKİ abonelerine indirim

2011’de yaşanan depremin ardından yapılan TOKİ konutlarının biriken içme suyu tarifelerinde indirim yapıldı. Mevcut dönemde konutlara tankerlerle su taşınmış, ayrıca sayaçlarda yüksek miktarda endeks birikmesi olmuştu. Bu konu göz önünde bulundurularak TOKİ abonelerinin mağduriyetinin giderilmesi amaçlı 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan biriken borçlarda yüzde 50 indirime gidildi. Biriken borcun ödenmesine de kolaylık getirilerek taksitle ödeme imkanı sağlandı.

VASKİ tarihinde bir ilk

VASKİ, kurulduğundan bu yana giderleri sürekli gelirlerinden fazla olmuş, bu da kurumun sürekli borçlanmasına neden olmuştu. Yapılan özverili çalışmalarının ardından VASKİ, 2017 itibari ile bu durumu tersine çevirerek gelirini giderinin üstüne çıkardı. Görüşülen gündem maddelerinin ardından Vali Zorluoğlu, VASKİ çalışanlarını başarılarından dolayı tebrik etti.