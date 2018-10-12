VASKİ'nin ‘Birimler Arası Futbol Turnuvası' sona erdi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Birimler Arası Futbol Turnuvası' sona erdi.

Yoğun çalışma temposu ile çalışan VASKİ ekipleri, yorgunluklarını sosyal faaliyetlerle gidermeye çalışıyor. Bir ay süren futbol turnuvasında birimler centilmence mücadele etti. Final maçında ise VASKİ Erciş Şube Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ekibi karşı karşıya geldi. Final maçında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı mağlup eden Erciş Şube Müdürlüğü, şampiyonluğunu ilan etti.

Turnuvada ikinciliği Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, üçüncülüğü İşletmeler Daire Başkanlığı, dördüncülüğü ise İçme Suyu Daire Başkanlığı takımı kazandı.

Final maçı sonrası düzenlenen ödül törenine katılan VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı, Genel Müdür Ali Tekataş'ın da büyük destekleri ile bu turnuvayı düzenlediklerini belirterek, “Genel Müdürümüz, personelin sosyal aktivitelere katılması için sürekli teşvik ediyor. Ekiplerimize göstermiş oldukları çabadan ve centilmence oyundan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Çayırlı, oyunculara kupa ve eşofman takımı hediye etti.