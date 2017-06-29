Vatandaş istiyor, büyükşehir yıkıyor

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliği için, metruk binaları tespit edip, ev sahiplerinden gerekli izni aldıktan sonra yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor. Kent estetiği için bir süre önce başlatılan hafriyat temizliği devam ediyor. Van depreminde ağır hasar gören binaların yıkımına halktan büyük destek geldi. Van Büyükşehir Belediyesine şuana kadar 300 kişi yıkım için talepte bulundu. Şerefiye Mahallesi’de talep üzerine Çohaz Petrol yanında bulunan metruk bir bina, zabıtanın güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra ekipler tarafından yıkılarak kaldırdı. Bina sahibinin isteği üzerine yıkım işlemi gerçekleştirdiklerini belirten belediye yetkilileri, “Vatandaşımızla el ele vererek, tehlike arz eden, görüntü kirliliğine sebep olan yapıları bir bir kaldırıyoruz. Şu anda vatandaşlarımızdan gelen yaklaşık 300 yıkım talebi var. Ekonomik gücü yerinde olan vatandaşlarımıza bu yapıları kendi imkanları ile kaldırmaları için tebligatta bulunarak belli bir süre veriyoruz. Eğer belirlenen zaman içinde bu işlemi yapmazlarsa kendi ekiplerimiz ile bu yapıları ortadan kaldırarak oluşan maliyetleri bu vatandaşlardan talep ediyoruz. Eğer vatandaşın ekonomik gücü yoksa bu durumda yine yıkım ve hafriyat kaldırma işlerinizi biz hiç bir ücret talep etmeden yapıyoruz” diye konuştular.

Şerefiye Mahallesi’nde yıkım işlerini sürdüren ekipler Alipaşa Mahallesi ve Sıhke Caddesi’nde de çalışmalara başladı.