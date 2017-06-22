VEAH’ta ilk kornea ameliyatları yapıldı

Van merkez ve ilçeleri başta olmak üzere bölge halkına kaliteli ve güçlü sağlık hizmeti sunma yolunda çalışmalarına aralıksız devam eden VEAH, başarılarına bir yenisini ekleyerek hastane bünyesinde ilk kornea nakil ameliyatlarını gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan VEAH Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, iki günde üç kornea nakil ameliyatını başarıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Hastanelerde kurulan organ nakil birimlerinin önemine değinen İliklerden, “Göreve başladığımız günden itibaren yoğun çalışmalar yapmaktayız. Bu anlamda daha önce hastanemizde kurulan kornea nakil biriminin tüm yazı-çizim işlemlerinin yapıldığı ama maalesef tıbbi uygulamaya geçilemediğini fark ettik. Hekimlerimizin, doktorlarımızın ciddi girişimleriyle dün iki vaka gerçekleşti. Dünya modern tıbbin gerekliliği organ nakilleridir. Bu anlamda kornea nakil biriminin kurulması, yapılması ve bu nakil işlemlerinin hastanemizde başarılı bir şekilde gerçekleşmesinin tüm hekimlerimizin, idaremizin ve diğer organ nakil birimlerinin heyecanını arttırdığını düşünüyorum. Hastanemizde bir vatandaşımız 5 yıldır bu tedaviyi beklemekte ve doktorlarımızın üstün gayretleriyle şifayı bulmaktadır. Bunlar büyük hizmetler, büyük işler. Vatandaşlarımızın il dışına gidip oralarda hem maddi hem manevi külfet içine düşmesi, bu hizmetleri oralarda umması, kendi memleketinin hekimine güvenememesi, bunlar sağlıkta sıkıntılı sorunlardır. Çok şükür değerli hekimlerimizle bu sıkıntıyı 2017 yılında giderdik. Hekimlerimiz; hastalarını kendi aileleri gibi sahiplendiği gibi ve hizmetleri de bu şekilde sahipleniyor. Ben bu başarılı ve azimli çalışmalarından dolayı hekimlerimize, doktorlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İki günde hastane bünyesinde 3 kornea nakil ameliyatının gerçekleştiğini ifade eden İliklerden, “2018’e kadar 30-40 nakil yapmayı hedefliyoruz. Hastanemizde modern tıbbın gerekliliği olan bu birimlerin kurulması, yapılması bizlere gurur vermektedir. Organ nakil konusunda vatandaşlardan da destek bekliyoruz. Çünkü organ bağışı bu konuda çok önemli. Bütün vatandaşlarımızın bu anlamda ciddi hassasiyet göstermesini ve destek vermesini istiyorum. İlimiz bu organ bağışı konusunda daha geri planda yer almaktadır. Özellikle böbrek ve karaciğer nakilleri çok ciddi önem arz etmekte olup, hastanemizde bu işlerin eğitimlerini almış hekimler var. İnşallah biz bu birimleri kurmayı hedefliyoruz. Nakillerin en değerlisi kadavradan yapılan nakillerdir ve bu organ bağışına tabidir. 2017 yılının başından itibaren organ nakil birimlerini aktifleştirdik ve her ay bir hafta süresince hastane girişinde stantlar açıp vatandaşları bilgilendiriyoruz. Buraya yapılan başvurularla ilimizdeki organ nakil oranlarını yükselteceğimizi umuyorum. Nitekim ilk 6 ayda yaptığımız çalışmalarla 2015 ve 2016 yıllarının toplamının iki katından fazla organ bağışı aldık. Bu bizi çok ciddi heyecanlandırmaktadır” şeklinde konuştu.

İlk defa hastane bünyesinde kornea nakil ameliyatlarını gerçekleştiren VEAH Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Evcimen ise, hastanın beş yıl önce katarakt ameliyatı olduğunu ve daha sonra görme kaybı yaşadığını belirterek, “Hastamız 5 sene önce katarakt ameliyatı olmuş, sonrasında ise gözün ön kısımda kornea dediğimiz kısım yetmezliğe girince hastada görme kaybı gelişmiş. Bize gelince görmesi ışık ısısı seviyesindeydi ve kornea nakline ihtiyacı vardı. Hasta ve yakınlarına durumu anlattık. Hastada kornea nakli olmak istediğini söyleyince bizde hastamızı organ nakli isteyenlerin listesine ekledik. Organ çıkınca da hastamızı çağırdık ve kornea naklini yaptık. Bir gün olmasına rağmen hastanın görmesinde belirgin bir fark oluştu ve bu görme artışı devam edecek” dedi.

Dr. Mehmet Sıraç Demir de, “Ben özellikle organ bağışı noktasında vatandaşların bilinçlenmesin gerektiğine inanıyorum. Eğer organ bağışı olursa, 5 yıl boyunca bekleyen hastalar daha kısa sürede olur. Bu konuda Van halkının desteği çok önemli. Hastane bünyesinde ilk defa yapılan bir ameliyat oldu. İki günde üç ameliyat gerçekleştirdik ve hepsinin durumu da iyi” diye konuştu.

Yaklaşık 5 yıldır kornea nakli beklediğini ifade eden Mirze Baykara (62) da, “Şu an çok mutluyuz. Allah, bu hizmetleri bize sunan devletimizden, hastanemizden, doktorlarımızdan razı olsun” ifadelerini kullanırken, Kemal Yıldız (63) adlı hasta da, “Daha önce Ankara’da bu ameliyat için benden 60 bin TL istediler. Şimdi hem kendi ilimde hem de ücretsiz ameliyatımı oldum. Allah devletimizden ve hekimlerimizden razı olsun” dedi.