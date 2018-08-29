Ş. (VEDAŞ) Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “2018 yılında Van’da 30 adet projeyi hayata geçirerek 40 milyon lira yatırım yapıyor” dedi.

VEDAŞ özelleşmeden bu yana teknik ve ekonomik ömrünü yitiren tesislerin yenilenmesi, havai hatların yer altına alınması, bakım onarım ve sokak aydınlatma çalışmalarının yapılması, kaçak elektrik ile mücadele edilmesi, teknolojinin getirdiği yenilikler ile etkin şebeke yönetiminin sağlanması sayesinde enerji kalitesini ve sürekliliğini arttırmaktadır. VEDAŞ lisans bölgesinde yer alan Van’ın enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla İpekyolu Caddesi, Defterdarlık Caddesi, İskele Caddesi, Akköprü Deresi ile Bediüzzaman Caddesi ve bağlı sokaklarında yapılan çalışmalar kapsamında havai hatları yer altına almıştır.

2018 yılında da tüketici memnuniyetini geliştirecek projeleri hayata geçirdiklerini belirten VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Türkiye’nin en büyük akıllı şebekesine sahip olan şirketimiz kaliteli ve kesintisiz enerjiyi tüketicilerine ulaştırabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürmekte olup 2016 ve 2017 yıllarında şehir merkezinde yer alan 2 Nisan, Maraş ve Sıhke caddelerindeki havai hatları yer altına almıştır. VEDAŞ, 2018 yılı yatırım programı kapsamında yaklaşık 40 milyon TL yatırımı ve 30 adet projeyi Van ilinde hayata geçirmektedir. Yatırım projelerimizden biri olan havai hatların yer altına alınması çalışması kapsamında ring hatları oluşturulmuş olup bu sayede bir bölgede enerji kesintisi olması durumunda; enerjisiz kalan bölgeye anında SCADA Merkezi tarafından uzaktan enerji verilebilecektir. Ayrıca hatların yer altına alınması ile şebekemiz fırtına veya kar gibi coğrafi olaylardan da korunacak olup enerji kesintisi de minimuma indirilecektir. VEDAŞ olarak tüketicilerimize en iyi hizmeti sunmak ve memnuniyetlerini arttırmak için var gücümüz ile çalışmaya devam ediyoruz ancak bu çalışmalar sırasında yaşanabilecek enerji kesintilerinden dolayı da vatandaşlarımızdan destek beklemekteyiz” dedi.