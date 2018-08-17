VEDAŞ bayrama hazır

Ş. (VEDAŞ), Kurban Bayramı’nda da enerji sürekliliğinde kesinti yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde yaklaşık 2 milyon 100 bin vatandaşa elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini belirten VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Arıza, bakım ve onarım ekiplerimiz, SCADA ve ülkemizin en büyük akıllı şebekesini yöneten PLC-OSOS merkezlerimiz; bayram süresince enerji sürekliliğini sağlamak ve vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak için 7/24 görevlerinin başında olacaktır. Ayrıca enerji alt yapısını güçlendirmek ve yeni tesislerin devreye alınması için zorunlu olarak gerçekleştirdiğimiz planlı bakımlara da bayramda ara vereceğiz. Oluşabilecek arızalara hızlı müdahale edebilmek için ilave ekip ve araçlarımızla teyakkuz halinde olduğumuzu, vatandaşlarımızın bayramı huzurlu bir ortamda geçirmesini sağlamak için tüm imkân ve kapasitemiz doğrultusunda görevimizin başında bulunduğumuzu halkımızın bilmesini istiyoruz. Vatandaşlarımız, her zaman olduğu gibi bayram süresinde de 0 850 211 0 186 numaralı çağrı merkezimizi ya da 0 538 655 28 28 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan şirketimize rahatlıkla ulaşabilirler. Bu vesileyle VEDAŞ ailesi olarak halkımızın Kurban Bayramı’nı kutlar, bayramın ülkemize hayırlar getirmesini dileriz” dedi.