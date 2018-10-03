VEDAŞ denetime hazır

Ş.'nin (VEDAŞ), 2017 yılı faaliyetlerini Bakanlık adına denetlemek üzere gelen TEDAŞ heyeti, programlandığı şekilde denetim çalışmalarını başlattı.

Denetim sürecini başlatan TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu; “Elektrik kesintilerinin sayı ve sürelerini Avrupa ülkeleri seviyesine çekmek, ayrıca müşteri memnuniyetini ülkemiz genelinde artırmak en önemli hedefimizdir. TEDAŞ ve dağıtım şirketlerinin elbirliği ile çalışması sonucunda bu hedeflere çok kısa bir süre içerisinde ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

2017 yılına ait işletme ve yatırım gerçekleşmeleri, kaçak elektrik ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar, SCADA, PLC, OSOS, CBS, Çağrı Merkezi ve VEDAŞ'ın hizmet bölgesinde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında bilgilerin paylaşıldığı sunumun ardından görüşlerini dile getiren VEDAŞ Genel Koordinatörü Osman Akyol; “Denetimler, temiz ve düzgün çalışan insanlar için bir ibra yöntemidir. Bu nedenle denetimin gerekliliğine yürekten inanıyorum. Genel müdürümüzün belirttiği hedeflere ulaşabilmek için VEDAŞ ailesi olarak tüm iyi niyetimiz ve gayretimizle çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Bu hedeflere ulaşılması için VEDAŞ ailesi olarak çalışmalarımızı sonraki süreçlerde de arttırarak sürdüreceğiz. TEDAŞ heyetini bölgemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

TEDAŞ yetkilileri ve VEDAŞ yöneticileri arasında denetime konu olan hususlar kapsamında görev dağılımı yapılmasının ardından denetim çalışmalarına fiilen başlandı.