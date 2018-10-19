VEDAŞ heyetinden muhtarlara ziyaret

Ş. (VEDAŞ) yetkilileri, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında hizmet bölgesinde görev yapan muhtarları ziyaret etti.

Ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlar arasında bağ kuran muhtarlık makamının önemine değindi. Okuducu, “Halkımızın tüm talep ve ihtiyaçlarını ilk elden iletebildiği muhtarlarımız, şirketimizin de önemli paydaşlarından ve çözüm ortaklarından biridir. Muhtarlık makamına verdiğimiz önem gereğince bizler de mahalle bazlı tüm çalışmalarımızın takvimini muhtarlarımızla paylaşmaktayız. Gerek saha çalışmalarında gerekse de sosyal sorumluluk çalışmalarımızda muhtarlarımızla mümkün olduğunca ortak hareket etmekteyiz. Muhtarlarımızın bizlere daha kolay ulaşabilmesi için çağrı merkezimizde muhtarlarımıza özel VIP hat kurduk. Ayrıca muhtarlarımız, tüm yöneticilerimize 7/24 rahatlıkla ulaşabilmektedir. Yatırım ve işletme planlamamızı oluştururken muhtarlarımızın talep ve görüşlerini de dikkate alıyoruz. 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle demokrasimizin çekirdeği olarak gördüğümüz tüm muhtarlarımızın gününü kutlar, yoğun ve yorucu geçen çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Teşkilat Başkanı Azat Erdemir, VEDAŞ ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek; “Geçmiş dönemlere göre muhtarlara daha büyük önem verildiğini görmekteyiz. Muhtarlar olarak bölgemizin tüm sorunlarını ilk elden biliyor ve takibini yapıyoruz. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde muhtarlarımız ile VEDAŞ yetkilileri koordineli bir şekilde çalışmaktadır. Bu çalışma disiplininin ilerleyen dönemlerde de aynı şekilde sürmesini diliyoruz” diye konuştu.