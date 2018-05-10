VEDAŞ, “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimlerinde ezberleri bozdu

Ş. (VEDAŞ), ‘4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Haftası’ etkinlikleri kapsamında Van’da konferans düzenledi.

VEDAŞ, ‘4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Haftası’ kapsamında Van, Hakkari, Muş ve Bitlis illerinin katılımıyla bir konferans düzenledi. DoubleTree By Hilton Van Otelinde gerçekleşen konferansta açılış konuşmasını yapan VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, hiçbir işin insan sağlığından ve hayatından önemli olmadığını vurguladı. Tüm iş kazalarının önlenebilir olduğunu dile getiren Okuducu, “Küçük tedbirlerle büyük felaketlerin önlenebileceğini biliyoruz. Alınacak tedbirlere ilişkin personelimize rutin bilgiler verip sadece mevzuat gereği yapılması gerekenleri yapmayı açıkçası doğru bulmuyoruz. İlkemiz olan ‘sıfır iş kazasına’ ulaşabilmek amacıyla; personelimizi hem bilgilendirmek hem de onlarda kalıcı davranış değişikliği oluşturmak için farklı metotlar uyguluyoruz” dedi.

VEDAŞ olarak sahneledikleri İSG konulu tiyatro gösteriminin personel davranışlarında olumlu değişiklikler meydana getirdiğini ifade eden Okuducu, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da personelimizin kendi yazdığı, yönettiği ve sahnelediği tiyatro oyunumuzu hizmet bölgemizdeki illerde çalışan personelimize izlettik. Kendinden birinin sahnede yer alması, yapılan hataların ve bu hataların sonuçlarının sahneden izlenmesi, çalışanlarımızda çok önemli davranış değişikliklerine neden oldu. Yaptığımız saha denetimlerinde, ekiplerimizin İSG konusunda duyarlı olduklarını memnuniyetle görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu yıl ikincisini düzenlediklerdi konferansa saha personelinin katıldığı bilgi yarışmasını da dahil ettiklerini dile getiren Okuducu, mevzuat gereği yapılan eğitimlerin tek düze ikliminden personeli kurtarmak istediklerini belirterek, “Geçtiğimiz günlerde; Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde görev yapan saha personelinin katıldığı İSG konulu bilgi yarışması düzenlemiştik. Ekiplerimiz bu yarışmalar sayesinde İSG konularını kalıcı davranışa dönüştürmek yönünde önemli mesafeler aldı. Mevzuatları, kuralları ve bilgileri gönüllü olarak, büyük bir heyecanla öğrendiler ve sahada uyguladılar. Yarışmalarda da gördük ki çalışanlarımız İSG konusuna hakimler. Bugün de; il birincilerimizin katıldığı bölge finalini gerçekleştirdik. Buradaki amacımız, personelin yarışma ruhuyla ve gönüllülük esasıyla İSG konularını öğrenmesi ve sahada uygulamasıydı. Bu amacımıza ulaştığımızı rahatlıkla söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

VEDAŞ personelinin yazdığı, yönettiği ve sahnelediği tiyatro oyunu büyük beğeni aldı. Elektrik dağıtım sektöründe İSG konusunda Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan tiyatro gösterisi, izleyicileri kahkahaya boğdu.

Tiyatro gösteriminin ardından Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde görev yapan saha personelinin katıldığı bilgi yarışması düzenlendi. İş sağlığı ve güvenliği ile alakalı 20 sorunun sorulduğu bilgi yarışmasında; VEDAŞ Muş ekibi birinci gelerek bölge şampiyonu oldu.

Konferans, ödül dağıtım töreni ile sona erdi.

Konferansa, TES-İŞ Başkanı Naif Balandi, VEDAŞ il ve grup müdürleri, Türkerler VEPSAŞ yöneticileri, TEİAŞ ve TEDAŞ yöneticileri ve personeller katıldı.