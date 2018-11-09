VEDAŞ ve Mehmetçik'ten ortak seferberlik

Van'ın Başkale ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle elektrikleri kesilen vatandaşlar için Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleriyle Mehmetçik seferber oldu.

Başkale ilçesine bağlı Geçit Vermez ve Sualtı mahallelerinde fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle hasar gören elektrik şebekesini onarmak için karla kaplı araziyi yaya olarak tırmanan VEDAŞ ekipleri, bir yandan ağaç direkleri taşırken diğer yandan da olumsuz hava şartlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. VEDAŞ ekiplerinin yardımına gelen Mehmetçik sayesinde arıza kısa sürede giderilerek kırsal mahallelere enerji verildi.

Oluşan arızayı gidermek için kısa sürede ekiplerin seferber olduğunu ifade eden VEDAŞ Van İl Müdürü Beytullah Özbayram, “Ekiplerimiz onarım için bu bölgeye intikal etti, ancak gerek arazi şartları gerekse de hava koşulları nedeniyle oldukça zorlandık. Askerlerimiz sağ olsunlar yardımımıza gelerek arızayı kısa sürede onarmamıza yardımcı oldular. Çalışmalarımızda bizlere yardımcı olan Mehmetçiğimize teşekkür ederim” dedi.