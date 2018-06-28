Vedaş ve Türkerler Vepsaş şirketlerinden kan bağışı

Ş. ve Türkerler VEPSAŞ çalışanları “Sorumluluk Kanımızda Var” düşüncesinden hareketle şirket merkezine kurulan Kızılay standında kan bağışında bulundu.

VEDAŞ ailesi olarak beşinci kez kan bağışında bulunduklarını ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu; “Geleneğimiz haline gelen kan bağışına çalışanlarımızın gönüllü katılımları bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. VEDAŞ ailesi olarak Kızılay’ın düzenli kan bağışçısı olduğumuz için de ayrıca gururluyuz. Bağışlanan her kanın kurtarılan üç can olduğu gerçeğinden hareketle vatandaşlarımızın düzenli olarak kan bağışında bulunmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Kan bağışı etkinliğinde görüşlerini dile getiren Türkerler VEPSAŞ Şirket Müdürü Murat Taş ise, “Kan verme alışkanlığını şirketimizde işe girdikten sonra kazanan birçok çalışanımız bulunuyor. Sosyal konularda toplumsal bilinci geliştirmeye yönelik etkinliklerimize çalışanlarımızın gönüllü olarak katılması bizim açımızdan mutluluk verici bir durumdur. Unutmamak gerekir ki birçok acil hastanın ihtiyaç duyduğu kan, bizim gönüllü bağışlarımız tarafından karşılanıyor. Bizlere bu fırsatı veren Kızılay ailesine de teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Kızılay ekip doktoru Ozan Sayan toplumsal farkındalık kapsamında kurumların bağışta bulunmalarının önemli olduğunu vurgulayarak; “VEDAŞ ve Türkerler VEPSAŞ aileleri bizim düzenli bağışçılarımız arasında bulunuyor. Kan bağışında toplumsal bilincin gelişimi için kurumlarımızın bu tip etkinlikler yapması oldukça önemli. Bu kapsamda VEDAŞ ve Türkerler VEPSAŞ yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ederim dedi.