VEDAŞ ve Türkerler VEPSAŞ’tan 15 bin kişiye iftar

Ş. (VEDAŞ) ve Türkerler VEPSAŞ Şirketleri; Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde kurulan iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya gelerek 15 bin kişiye iftar verdi.

Ramazan ayının bereketini, huzurunu ve maneviyatını vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu; “Son üç yılda olduğu gibi bu yıl da Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illeri ile birçok ilçemizde vatandaşlarımızla iftar sofralarımızda buluştuk. Artık geleneksel hale gelen iftar sofralarımızda bu yıl da 15 bin vatandaşımızı ağırlayarak birlikte iftar açtık. Kardeşlik ve dostluk bağlarının geliştiği, toplumsal birlikteliğin arttığı iftar sofralarımıza misafir olan tüm halkımıza şükranlarımızı sunarız. VEDAŞ ailesi olarak yaklaşan Ramazan Bayramı’nın birliğimizi, kardeşliğimizi ve toplumsal enerjimizi daha da artırmasını temenni eder tüm halkımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımızla kutlarız” dedi.

Türkerler VEPSAŞ Şirket Müdürü Murat TAŞ ise; “Dayanışma ruhunun arttığı, toplumsal birlikteliğin perçinlendiği bu mübarek Ramazan ayında vatandaşlarımızla aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Ramazan ayının sağladığı kardeşlik, birlik ve beraberlik ikliminin devam etmesini diliyor, yaklaşan Ramazan Bayramı’nın tüm halkımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.