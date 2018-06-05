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05 Haziran 2018 13:17

VEDAŞ ve VEPSAŞ’tan personeline iftar yemeği

Vangölü Elektrik Dağıtım A.

VEDAŞ ve VEPSAŞ’tan personeline iftar yemeği

05 Haziran 2018 13:17

Ş. (VEDAŞ) ve Türkerler Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (VEPSAŞ), personelleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.


DoubleTree By Hilton Van Otelinde VEDAŞ ve VEPSAŞ yöneticileri ile Van’da görev yapmakta olan personeller bu yıl 4.’sü düzenlenen ve geleneksel hale getirilen iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programına VEDAŞ Genel Koordinatörü Osman Akyol, TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Turut, TEİAŞ Grup Müdürü Orhan Aslantatar, TES-İŞ Sendika Başkanı Naif Balandi, VEDAŞ ve Türkerler VEPSAŞ’ın tüm yönetim kademesi ile yaklaşık 700 personel katıldı.


Gerçekleşen iftar yemeği sonrası gazetecilere konuşan VEDAŞ Genel Koordinatörü Osman Akyol, iftar programlarını her ilde organize ettiklerini belirtti. İftar organizelerini hem personellerine, hem de vatandaşa yönelik yaptıklarını ifade eden Genel Koordinatör Akyol, "Amacımız iftarımızı arkadaşlarımızla açmak ve paylaşmaktır. Dağıtım sektöründe insanlar kader birliği yaparak bu işlerini yerine getirebiliyor. Ben sektör içinde olduğum sürece bunu gördüm. Direğin tepesine çıktığınız zaman canınızı o arkadaşınıza emanet ediyorsunuz. İşte böyle risklerle çalışıyoruz. Bu da insanları birbirleriyle tanışıp, kaynaşmasına neden oluyor. Bizler de o paylaşımları artırmak adına arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bu yıl 4.’sünü gerçekleştirdik. İnşallah VEDAŞ olduğu sürece bu geleneksel iftar yemekleri devam edecektir" dedi.




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