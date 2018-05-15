VEDAŞ’a ‘sosyal sorumluluk’ ödülü

Ş. (VEDAŞ), 24. Uluslararası ICCI Powered By POWER-GEN 2018” kapsamında düzenlenen ve enerji sektörünün Türkiye’deki en önemli etkinliklerinden biri sayılan "ICCI Enerji Ödülleri” kapsamında hizmet bölgesinde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ve sosyal sorumluluk projeleri nedeniyle jüri özel ödülü aldı.

Daha önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) koordinatörlüğünde gerçekleşen 3. Ar-Ge Çalıştayı’nda “Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak Elektrik İçin Önleyici Çalışmalar” alanında ödül alan VEDAŞ, hizmet bölgesinde gerçekleştirdiği başarılı sosyal sorumluluk çalışmaları nedeniyle bir ödül daha aldı. Özellikle köy ve mezra okullarındaki öğrencilere giyecek ve eğitim materyali desteği veren VEDAŞ, amatör sporlara yaptığı desteklerle de gündeme gelmektedir. Van’da düzenlenen “Dünya’nın En Kalabalık Kahvaltı Sofrası” organizasyonun ana destekçisi olan VEDAŞ, bölge kültürünün tanıtılmasında da önemli rol oynadı. Ramazan ayında on binlerce kişinin iftar yaptığı etkinliklere destek verilmesi, meslek liselerine teknik malzeme yardımı yapılması, bölge ekonomisine katkı sağlayan alışveriş festivali etkinliklerine katkı sağlanması gibi birçok farklı alanda VEDAŞ’ın sosyal sorumluluk çalışması bulunmaktadır.

“Enerjimizi ülkemizin güzel insanlarından alıyoruz”

VEDAŞ adına ödülü alan Dağıtım Direktörü Ali Aydın, hizmet bölgeleri genelinde sosyal sorumluluk projelerinde öncü olmayı ve referans alınacak projeler üretmeyi kendilerine ilke edindiklerini ifade ederek; “Hizmet bölgemizde sadece elektrik dağıtım hizmeti vermekle yetinmedik. Bölgemizin ve halkımızın sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız sosyal sorumluluk projeleri ürettik. Aldığımız bu ödül; köy, mezra ya da sınırın sıfır noktası demeden tüm içtenliğiyle çalışan ekibimizin emeğinin karşılığıdır. Gönüllü sosyal sorumluluk projelerimizi, ilke edindiğimiz insani değerlerin ışığında aynı kararlılık ve azimle sonraki süreçlerde de sürdüreceğiz” dedi.

Aydın, ödül takdimi sırasında kendisine sorulan “Enerjinizi nerden alıyorsunuz?” sorusuna ise, “Biz enerjimizi ülkemizden ve ülkemizin güzel insanlarından alıyoruz” cevabını vermesi salonda bulunan katılımcılar tarafından alkışlandı.