VEDAŞ’tan personel eğitimi

Ş. (VEDAŞ), yıl içerisinde planladığı eğitimler kapsamında bünyesinde görev yapan elektrik elektronik mühendislerine; işletme, yatırım, akıllı şebeke yönetimi, coğrafi bilgi sistemleri, PLC sayaçların Ar-Ge teknolojisi, güncel mevzuatlar ve tüketici memnuniyeti konularında eğitim verdi.

VEDAŞ Eğitim Akademisi tarafından planlanan ve şirket merkezinde gerçekleşen eğitimlere Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde görev yapan elektrik elektronik mühendislerinin tamamı katıldı. Eğitimler hakkında açıklamada bulunan VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Şirketimiz; Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illeri ile bağlı ilçe, köy ve mezralarda kesintisiz ve kaliteli enerjiyi tüketicilerine ulaştırmak ve tüketici memnuniyetini her geçen gün arttırmak amacıyla birçok projeyi hayata geçirmektedir. Bu projelerin planlamasını, kontrolünü ve denetimini yapan elektrik elektronik mühendislerimizin motivasyonunu arttırmak, bilgilerini güncel tutmak, dünyada elektrik dağıtım sektöründe yaşanan gelişmeleri onlarla paylaşmak ve edinilen bilgilerin bölgemiz insanının yararına kullanılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilen eğitimler ile çalışanlarımızın motivasyonu, bilgisi ve verilen hizmetin kalitesinin arttığı, dolayısıyla tüketici memnuniyetine pozitif etki sağladığı için eğitimlerimiz artarak devam edecektir” dedi.