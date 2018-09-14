Vekil Gülaçar basınla bir araya geldi

AK Parti Van Milletvekili ve MKYK üyesi aynı zamanda Türkiye-İran Dostluk Grubu Başkanı Osman Nuri Gülaçar, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. İskele Öğretmenevinde gazetecilerle bir araya gelen Gülaçar, süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Doğu ile batının şartları arasında fark olduğunu dile getiren Gülaçar, “40 yıldır bu bölge farklıdır. İşte bütün o sorunlara rağmen burada bir şeyi başarmamız lazım. Biz Türkiyeliyiz. Türkiyeli olarak devam etme, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, kardeşliği en ön safa çekerek hem fert fert hem toplumsal olarak insanlarımızın ihtiyaçlarını giderme, dertlere deva olma ve sorunlarını çözme noktasında bir sorumluluğumuz var. Allah nasip ederse biraz daha fazla insanlarımızın gönül dünyalarına girmeyi, mümkün mertebe orada yol almayı arzu ediyorum” dedi.

Yerel seçimlerde adayların önemli olduğuna dikkat çeken Gülaçar, “Doğru adaylar, güzel adaylar, halkın içinden adaylar ve bu adaylarla birlikte partimizin burada büyükşehri bir daha kazanması ve ekseriyetle belediyeleri alması benim en büyük isteğim, hedefim ve hayalimdir. Ben samimi ve içten adayların olmasını arzu ediyorum. Onlarla birlikte köy köy, ilçe ilçe gezip belki adaylarımızdan daha fazla gayret sarf etmeyi arzu ediyorum. Çünkü Türkiye'nin kaderi, bu seçimlerle ilgilidir. Van için güzel olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kayyumlara da değinen Gülaçar, “HDP, devleti bu noktaya sürükleyecek bir anlayış sergiledi. Bu üzücüdür. Asıl olan halkı halkın seçtiği insanların yönetmesidir. Kayyumlar neden bu kadar hevesli. Çünkü ideolojik yapanlar, halkın bire bir ihtiyaçlarını karşılamayanlar veya belediye gibi bir nimeti farklı sahiplerine kullananlar, sizi geldiği noktada kayyumlara mecbur ediyorlar. Ama asıl olsan halkın seçtiği insanların kenti yönetmesidir. Bu bizim önceliğimiz olmalı. Geçici değil sürekli olan durumu gerçekleştirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Türkiye halkının kadirşinas olduğunu ve her zaman sor durumda devletinin yanında yer aldığının altını çizen Gülaçar, “Bu halk değerli bir halktır. İnandırdığınızda gerçekten hakkı teslim etme noktasında kadirşinastır. Bizim halkımız zor zamanlarda kesinlikle doğrunun yanında yer alan, devletin yanında yer alan bir güzelliğe sahiptir. Son seçimde bütün olumsuz propagandalara rağmen o akşam sonuçlar açıldığında yüzde 52'yi gördüğümde ağladım, duygulandım. Zor zamanlarda bu millet, kendini ispat ediyor. Bundan daha önemli bir değer yok. Bu millet, birlik ve beraberlik içinde asla Suriyelileşmeme sürecini ifade ediyor. Bende bunu hasetten arzu ediyorum. İnsanın var olduğu yerde ihtiyaç var ve bizler bu ihtiyaçlara cevap vermek zorundayız” dedi.

Toplantı soru cevap ile sona erdi.