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28 Mayıs 2018 14:09

VESOB Başkanı Berge’den esnafa teşekkür

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 19’uncu Olağan Genel Kuruluyla başkan seçilen İsa Berge, tüm esnafa teşekkür ederek, “Kazanan Van ve esnaf kardeşliği oldu” dedi.

VESOB Başkanı Berge’den esnafa teşekkür

28 Mayıs 2018 14:09


Dün VESOB’da düzenlenen ve 132 üyenin oy kullandığı seçimde 96 oy alarak başkan seçilen İsa Berge, bir teşekkür mesajı yayımladı. Mesajında yeni yönetim olarak çözüm odaklı hizmet anlayışıyla Van esnaf ve sanatkarlarına en iyi şekilde hizmet edeceklerini ifade eden Berge, “19’uncu Olağan Genel Kurulu toplantısına katılan esnaf ve sanatkarlarımız, seçimimize yoğun ilgi göstermişlerdir. Aylardır yürüttüğümüz VESOB seçim çalışmaları sonucunda kazanmış bulunmaktayız. Bizimle birlikte emek veren, yanımızda olan, attığımız her adıma sevgisini katan, kıymetli esnaf ve sanatkar odaları temsilcilerimize saygılarımızı sunuyoruz. Bize oy veren vermeyen tüm esnaf ve sanatkar odaları temsilcilerine çok teşekkür ediyoruz. Yeni yönetimimiz ile birlikte her zaman Van’ın ekonomik vizyonuna büyük değer katan esnaf ve sanatkarımızın yanında olacağız. İnşallah deneyimli yönetimimiz ile VESOB’un çıtasını daha da yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.


Mesajında, sorumluluklarının bilincinde olduklarını da dile getiren Berge, “Üzerimize yüklenen sorumluluğun farkında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. En iyi hizmeti sunmak için dur durak bilmeden çalışacağız. Başkan Muhittin Aydemir başta olmak üzere önceki dönemlerde emek veren kıymetli başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlardan aldığımız bu hizmet bayrağını daha da ileriye taşıyacağımız konusunda kimsenin kuşkusu olmasın. Bu seçimde kazanan Van’ın kardeşliği, esnaf ve sanatkarlarımızın beraberliği ve dayanışması olmuştur” dedi.




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