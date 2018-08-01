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01 Ağustos 2018 16:15

VESOB eski Başkanı Karael’den Hakkari’deki hain saldırıya kınama

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VESOB) eski Başkanı İdris Karael, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan hain saldırıyı kınadı.

VESOB eski Başkanı Karael’den Hakkari’deki hain saldırıya kınama

01 Ağustos 2018 16:15


Yaptığı açıklamada terör örgütü ve onun tetikçilerini kınadığını ifade eden VESOB eski Başkanı İdris Karael, “Kahpece tuzak kurularak kahraman askerimizin eşi ve 11 aylık bebeğini katleden terör örgütünü ve onun tetikçisini, yardakçılarını kınıyor ve lanetliyorum. Bebek katili olan bölücü terör her zaman sivil vatandaşı katletmeyi biliyor. İnsanlık suçu olan terörü tamamıyla ortadan kaldırmak için tüm Türkiye olarak kenetlenmek ve terörle top yekun mücadele etmeliyiz. Sinsi ve kahpece yapılan bu saldırıyı tekrar kınıyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, askerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.




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