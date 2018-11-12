VESOB ilk kez yönetim kurlu toplantısını bir ilçede yaptı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) yönetim kurulu ilk ilçe toplantısını İpekyolu'nda yaptı.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) yönetim kurulu toplantısı İsa Berge başkanlığında yapıldı. Daha önce VAN ESOB'ta yapılan yönetim kurulu toplantılarına ilçelerde devam ediliyor. Bundan böyle her ay bir ilçede yönetim kurulu toplantısı yapılacak. Birliğe bağlı oda başkanlarının katıldığı toplantı ilk olarak İpekyolu ilçesindeki Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Odası Başkanı Çetin Karaduman'ın ev sahipliğinde yapıldı.

“Konseptimizi ve perspektifimizi güncelliyoruz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan VAN ESOB Başkanı İsa Berge, “Değişen dünyanın değişen sistemine ayak uydurarak çalışma konseptimizi ve perspektifimizi sürekli olarak güncelliyoruz. Önce oturan, sonra emekleyen ardından da yürüyen bir çocuk misali sistemli gidiyoruz. Ana sınıfı çağında alınan eğitim ile üniversite çağında alınan eğitim birbirine bağlıdır. Bazı hastalıklarda doktorların da belirttiği gibi çocukluğumuza inmemiz gerekiyor. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi misali esnaf ve sanatkarımızın da tarzı da sistemsel olarak böyledir” dedi.

“Kayıt dışı esnaf sorunu”

Esnafın ve sanatkarın sorunlarının masaya yatırıldığı toplantının en önemli konusu ise kayıt dışı esnaf sorunuydu. Esnafa ve sanatkara kredi kefalet konusunda gereken destekleri verdiklerini anlatan Berge, Van'ın ekonomik döngüsünde rol sahibi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Karaduman'dan Berge'ye plaket

İlçelerde yönetim kurulu toplantılarını gerçekleştirme kararı VAN ESOB'ta bir ilk olması nedeniyle, Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Odası Başkanı Çetin Karaduman, Berge'ye plaket takdim etti. Plaket takdiminden sonra konuşan Karaduman, “İlk ilçe toplantısını odamızda gerçekleştirerek bizi burada buluşturan Sayın başkanımız İsa Berge'ye teşekkür ediyorum. Esnafımızın sorunlarını çözmek adına tüm oda başkanlarımız ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Birliğimiz daim olsun”

Plaketi alan VAN ESOB Başkanı Berge ise “Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Marifet iltifata tabidir. İnşallah Allah bizi marifetli kılsın ve güzel marifetler de nasip etsin. Üstat Necip Fazıl Kısakürek'in dediği gibi, kökünü beğenmeyen dal ve dalını beğenmeyen meyve, olgunlaşmadan çürür. Biz aynı kökün ağacı, gölgesi, dalları ve meyveleriyiz. Allah kadim bir şekilde birlikte çalışmayı nasip etsin. Çetin başkanıma ve yönetimine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.