Veteriner hekimler iftar yemeğinde bir araya geldi

Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası tarafından organize edilen iftar yemeğinde ilde görev yapan veteriner hekimler, Van Yüzüncü Yıl Üniversite Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri, öğrenciler ve yeni mezun olan öğrenciler ile bir araya geldi. Basın mensuplarına açıklama yapan Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Lokman Aslan, "Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak veteriner hekimleri her sene bir araya getirip sorunları tartışıyoruz. Bölge hayvancılığın sorunları nelerdir, çalışma sorunları nelerdir. Burada belediyede çalışan, halk sağlığında çalışan, Gıda, Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğünde çalışan, üniversitede çalışan kısacası veteriner hekimlikle teması olan kişilerle beraber her sene bir ortamda dertlerimizi paylaşmaktayız. Bu sene de veteriner hekimler günü yerine bu sene Ramazan’a denk gelmesiyle iftar programında bir araya geldik. Çevrenin sorunları nelerdir, veteriner hekimlerin sorunları nelerdir, çözüm yolları nasıl araştırırız. Bu arada öğrencileri de unutmadık. Veteriner Hekimliği Fakültesi öğrencilerinde davet ettik. Bütün öğrenciler de iftarlarını açtılar ve meslekleri ile ilgili kendi büyükleri ile hocalarıyla veya tarımda çalışan belediyede ve çalışanlar da bir arada sorunlarını tartıştılar. Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası her yıl fakülteyi birinci, ikinci ve üçüncü olarak bitiren öğrencilere ödülleri ve başarı belgeleri verildi. Mesleği kullanacağı malzemelerini teşvik amacıyla kendilerine takdim ettik” dedi.

Okul birincisi Berivan Kaplan plaketini Prof. Dr. Duran Bolat’tan, okul ikincisi Sinan Çınar plaketini Prof. Dr. İsmail Alkan’dan alırken, okul üçüncüsü olan Songül Ertuğrul ise plaketini Prof. Dr. Lokman Aslan’dan aldı.