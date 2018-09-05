VİDAP üyeleri, 7-9 Eylül tarihleri arasında Van’ın Gevaş ilçesinde gerçekleştirilecek olan festival etkinliğini protesto etmek amacıyla öğle namazı sonrası Hazreti Ömer Camii avlusunda bir araya geldi. VİDAP adına basın metnini okuyan Bülent Baykara, “Güzel Van’ımızda 7-9 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Gezginfest Van adlı festivalde, katılımın yaş sınırı olmadığı bizzat organizatörler tarafından duyurulmuştur. İçki, fuhuş gibi çirkinliklerin tavan yapacağı açık olan böylesi bir fesat ve yozlaşma etkinliğine karşı Müslüman halkımızın ahlaki tepki ortaya koymasından daha doğal bir durum olamaz. Genelde tüm toplumumuzun, özelde ise gençlerimizin ifsadına ıslah mücadelesinin önemine vurgu yapmak ve her türlü kötülükten korumak en temel görevlerimizdendir. Seküler festival ahlaksızlığının Hıristiyan ayinine denk getirilmesini tesadüf olarak görmek mümkün değildir. Coğrafyamızın İslami kimliğine yönelik çok yönlü saldırının bir parçası olarak okunmalıdır. Hıristiyanların ibadet hürriyetine saygı duymak İslami terbiyemizin gereğidir. Bununla birlikte sistematik misyonerlik faaliyetlerine karşı gençliğimizi uyarmak da görevimizdir” dedi.