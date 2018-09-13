Vizontele 3 geliyor

Van'ın Gevaş Belediyesi tarafından düzenlenen "3. Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliğe" katılan ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan, ‘Vizontele 3' filmin müjdesini verdi.

Gevaş Belediyesi ilçenin tanıtımına katkı sağlamak ve insanları doğayla buluşturmak amacıyla Doğu Kalkınma Ajansının (DAKA) destekleriyle üçüncüsünü düzenlenen şenlikte Yılmaz Erdoğan, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ve protokol üyeleri ve vatandaşlar "Deli Emin" karakterinin kullandığı aksesuarları takarak bisiklet sürdü. Şenlik öncesinde Akdamar Adası'nı gezen Erdoğan, daha sonra ilçe halkıyla bir araya geldi. Belediyenin balkonuna çıkan Erdoğan, Vizontele filmindeki gibi halka seslendi. Daha sonra parkta vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu. Deli Emin Bisiklet Festivalini ilk duyduğundan beri bayıldığı bir fikir olduğunu ifade eden Erdoğan, “İlk iki şenlikte gelemedim. Bu kadar iyi bu kadar coşkulu bir kalabalığı kırmak olmazdı. İyi ki gelmişim. Çok mutluyum geldiğim için. Yıllar sonra eve uğramak gibi bir şey. Ben bu imkanı veren Başkan Hakan ve Gevaş halkına teşekkür ediyorum” dedi.

Bir gazetecinin ‘Vizontele 3' olacak mı?' sorusuna karşılık Erdoğan, Vallahi düşünüyorum. Film, baya karmaşık bir meseledir. Ama benim kafamda böyle bir hikaye var. Vizontele birin neşesi daha yüksektir. Vizontele ikinin morali biraz daha bozuktur. Hikayeyi de öyle morali bozuk bir şekilde bitirmek istemem. Bu nedenle Vizontele 3'ün daha çok bire benzeyen, birin coşkusuna daha çok benzeyen bir öyküsü var kafamda. Biraz da o mekana, o yapıya bakmak için de geldim. İnşallah yapacağız” ifadelerini kullandı.

Film setinin yıkılmasından dolayı ilçe halkına kırıldığını da dile getiren Erdoğan, “Tabi kırıldım. İnsan üzülüyor. Bütün Türkiye'nin filmi, anonim bir film ama ev sahibi Gevaş. Herkesten çok Gevaş'ın sahip çıkması beklenirdi. Bir ev yaptık, yıktık, geldik bir tane daha yaptık. Her seferinde buraya gelip bir yazlık sinema, bir ev yapmak tuhaftı. Sineması olmayan Gevaş'a geliyoruz. Yazlık sinema yapıyoruz yıkılıyor. Bir daha yapıyoruz, bir daha yıkılıyor. Sen olsan üzülmez misin? O da burası için kıymetli olduğu için üzüldüm. Üstelik duvarı yıkmışlar, bir de briketleri kırmışlar. Bari briketleri kırmasalardı” şeklinde konuştu.

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ise tarihi bir gün yaşadıklarını ifade ederek, “Bu sene üçüncüsünü yaptığımız projemizin ilham kaynağı deli emin karakterine can veren hem oyunu hem metniyle, deli eminin gözlüklerinden hayata bakmayı öğreten Gevaş'ı onun gözlerinde görmemizi sağlayan yılmaz Erdoğan 15 sene sonra yine aramızda bundan daha tarihi ne olabilir ki. Evet bugün tarihi bir gündür. Ben bu anlamda bizleri kırmayıp buralara kadar gelen Erdoğan'a teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan, Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 250 bisikletçi Pınarbaşı Mahallesi'nden ilçe merkezine kadar bisiklet sürdü. Erdoğan ve beraberindekilere plaketlerin verildiği program, akşam saatlerinde Vizontele filminin gösterimiyle son bulacak.