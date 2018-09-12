Vizontele sineması yeniden onarılıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaş ilçesinde 2000'li yıllarda çekilen efsane ‘Vizontele' filminde yer alan sinema salonunun bakım ve onarımını yaparak yeniden hizmete açıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, 510 metrekarelik alanda bulunan 300 kişi kapasiteli Vizontele Sinema Salonu için harekete geçti. Haziran ayında ihalesi yapılan salonun bakım onarım işinin, yüzde 75'i tamamlanırken, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 300 kişilik gösteri salonu, giriş holü, hazırlık odası, çay ocağı ve mescit bulunan salon, yapılan çalışma ile tiyatro, sinema, konferans ve her türlü gösterinin yapılacağı alan haline getiriliyor. Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı alanların yapımına öncelik veren Van Büyükşehir Belediyesi, ‘Vizontele' filminin yapımcıları tarafından düzenlenerek sinema salonu haline getirilen Vizontele Sinemasını 17 yıl aradan sonra yeniden onararak ilçe halkının hizmetine sunuyor. Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cem Yılmaz, Cezmi Baskın, Şafak Sezer, Tolga Çevik gibi isimlerin rol aldığı Vizontele filminde sinema salonuna ayrı bir yer veriliyor. Televizyon olgusuna hem mizahi hem de dramatik bir bakış açısıyla yaklaşılan filmde sinemadan TV'ye geçiş süreci de konu alınıyor.

Yaklaşık olarak 377 bin TL'ye mal olan bakım onarım çalışmalarının önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyor.