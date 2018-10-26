Vizyon proje için yoğun mesai

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş tesiste birim amirleri ve yüklenici firma yetkilileri ile bir toplantı düzenledi. Yapılan çalışmalar ve gelinen nokta ile ilgili yetkililerden brifing alan Tekataş, sahada da incelemelerde bulundu. Van için çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Tekataş, “Van Gölünün maviliğini korumak ve Van'ın geleceğini inşa etmek için çalışıyoruz. Arıtma tesisinin yapımının aksatılmadan devamı için sıkı kontrollerimizi sürdürüyoruz. Firma yetkilileri ve VASKİ olarak koordineli bir çalışma yürüterek bu tesisi Van'a kazandıracağız. Valimiz Murat Zorluoğlu'nun büyük destekleri ile çalışmalar kesintisiz sürüyor” dedi.

Toplantıya Genel Müdür Ali Tekataş ile birlikte Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Harun Şahin, kontrol mühendisleri de hazır bulundu.

Yapımına Mayıs ayında başlanan arıtma tesisinde proje uygulamasında büyük mesafeler alındı. Tesiste idare binası, blower binası, havalandırma havuzlarını yapımının devam ettiği çevre duvarının ise bitirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi VASKİ'nin önemli projelerinden olan ‘Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi' yaklaşık 87 milyon liralık bir maliyetle inşa ediliyor. Eski arıtma tesisisin sadece yüzde 30 kapasite ile çalıştığı ve bunun da Van Gölünün kirliliğine neden olduğu, yeni tesisin bitirilmesiyle göldeki kirliliğin de sona erecek. Van merkez için 1 milyon nüfusa yetecek ve 2040 yılına kadar hizmet edecek şekilde tasarlanan tesiste ayrıca biyogaz ve güneş enerji üretimi de yapılacak. Tesisin 2019'da faaliyet geçmesi hedefleniyor.