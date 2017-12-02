VÖHOD kongreye gitti

Kongreye Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, yönetim kurulu üyeleri ile dernek üyesi şoförler katıldı. Divan oluşturulması ardından açılış konuşmalarına geçildi. Konuşmacılar şoförlerin sorunlarını dile getirirken, dernek tüzüğünde de değişiklik yapılarak seçimlerin iki yılda bir yerine her yıl yapılması kararlaştırıldı. Kongreye Murat Yazlık ve Salih İpek başkanlığında iki liste ile gidildi. İki liste halinde gidilen kongrede Murat Yazlık 51 oyun, 28’ni alarak Van Özel Halk Otobüsçüler Derneği başkanı seçildi. 60 üyesi bulunan derneğin 9 üyesi ise oy kullanmaya gelmedi.

Öte yandan derneğin talebi üzerine, kongre boyunca salonda polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.