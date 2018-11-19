Voleybol maçı sonrası hakem odası önünde arbede

Ligi takımlarından Erciş Belediye Voleybol Takımı ile Hakkari Sportif Faaliyetler Voleybol Takımı arasında oynanan karşılaşma sonrası hakem odası önünde arbede çıktı.

Erciş Belediye Voleybol ile Hakkari Sportif Faaliyetler Voleybol takımları, Erciş'in Kışla Mahallesi'ndeki 12 Dev Adam Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. 2. Lig 7. Grup'taki mücadelede ev sahibi Erciş Belediye Voleybol, Hakkari Sportif Faaliyetler Voleybol'u 3-0 mağlup ederken, karşılaşma sonrası rakip yöneticiler tarafından Baş Hakem Taner Demir'e adil bir yönetim sergilemediği için tepki gösterildiler.

Polisin araya girmesiyle olaylar yatıştırılırken, açıklamalarda bulunan Hakkari Sportif Faaliyetler Voleybol Takımı Yönetim Kurulu Başkanı Turan Şimşek ise rakip takım Erciş Belediye Voleybol oyuncularını, yönetimini ve Ercişli taraftarı tebrik ettiğini söyledi. Tepkilerinin Hakem Taner Demir'e olduğunu belirten Turan, “Çok heyecanlı ve kıran kırana bir maç izledik. Yalnız biz bu hakemden şikayetçiyiz. Bizim maçlara çıkmamasını defalarca federasyona dilekçe ile bildirmemize rağmen, yine aynı hakemi bizim maçlara gönderdi. Hakkari'de, Bitlis'te, Muş'ta yönettiği maçların hiçbiri tamamlamamıştır. Federasyon bu hakemi görevden almadığı takdirde biz takım olarak ligden çekileceğiz" dedi.

Ortamın sakinleşmesi için büyük çaba harcayan Erciş Belediye Voleybol Başkanı Levent Bayraktar da maç psikolojisi ile istenmeyen hadiselerin meydana geldiğini belirterek, “Takımımız ve taraftarımızla ilgili hiçbir durum yok. Biz ev sahibi olarak rakibimizi çok iyi ağırladık. Şampiyonluk yolunda önemli bir adımı daha aştık. Şu an lider durumdayız. Bütün sporcularımı candan tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Karşılaşmayı Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ile çok sayıda taraftar da izledi.