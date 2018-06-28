Votaş meyve vermeye hazırlanıyor

Ş’nin meyve ağacı dikimi projesi son aşamasına gelirken, önümüzdeki günlerde meyve ağaçlarının dikimi yapılarak verim alınmak isteniliyor.

VOTAŞ’ta meyve ağacı dikim projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz ayda yapılan çalışmalar ile verimsiz meyve ağaçları yerinden sökülerek yerine meyve veren ağaçların dikimi çalışmaları başladı.

"Bölgeye uygun meyve ağaçları dikeceğiz’’

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Ziraat Mühendisi Çevre Bilim Uzmanı Hüseyin Gültekin, ‘’Bizler Van’a bir süre önce bir ekiple geldik. Meyve ağaçlarının sökülmeden önceki durumlarını kontrol ettik. 10 yıllık bir meyve ağacı dikilmiş, fakat ağaçlardaki sorun bölgesel adaptasyon sıkıntısı var, klasik anaç ağaç dikimi yapılmış. Klasik anaç meyve ağaçlarının çeşitlerinin ne tür olduğu da belli değildi. Şuana kadar herhangi bir meyve vermemiş ağaçlar. Bizler o mevcut ağaçları yeniden revize etmeyi de düşündük. Fakat yeniden bir tesis kurmaktan daha fazla bir maliyet ortaya çıktı. Yapacağımız yeni aşılarda da verimlilik adına herhangi bir verim alamayacaktık. Dolayısıyla biz yaptığımız toprak analizlerinde Bölgeye uygun verim alabileceğimiz meyve ağaçları türünü dikeceğiz. Tüm çalışmalarımızı büyük bir titizlilik ile sürdürüyoruz. Meyve ağaçlarını diktikten sonra üçüncü yılda artık verim alabileceğiz’’ dedi.

"Eski meyvecilik artık para etmiyor’’

Eski meyvecilik artık para etmediğini iade eden Gültekin, “Hemen hemen hergün tarım üzerine yenilikler yaşanıyor. Bizlerde bu yenilikler ile birlikte bölgeye de uygun, hemde kaliteye uyacak düzeyde meyve fidanları dikme çabası içerisindeyiz. Üretici açısından iki tane önemli kural vardır. Bir kalite, iki verimlik. Biz bunu Votaş’ta nasıl sağlayabilirizin altyapısını ancak kendi yaptığımız çalışmalar ile bulabiliriz. Bu projedeki en büyük adımlarımızdan biri de gelir elde edebilecek, katma değer üretecek ve en önemlisi bölge üreticisine örnek teşkil edebilecek adımdır. Van’da bakıyorsunuz binlerce dönüm arazi boş, su var, toprak var ve en önemlisi iklim var. Bu bölgede gece gündüz ısı farkının yüksek olduğu bölgelerde elma kalitesi çok iyi olur, tat oranı çok güzel olur, renk oranı çok iyi olur. Bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman diğer bölgedeki üreticilerinde alanlarını değerlendirmiş olacağız. Dolayısıyla karlı bir iş yapmış olacağız’’ dedi.

"Şuan toprak hazırlama aşamasındayız’’

VOTAŞ’ın mevcut meyve dikim arazisi üzerinde çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Gültekin, “Toprak analizlerini ve etütlerini yaptık, şuan toprak hazırlama aşamasındayız. Yani toprağımızı meyve ağacı dikimine hazır hale getiriyoruz. Bu arada da fidan araştırmalarımızı yapıyoruz. Yani tedarik aşamasında hastalık ve zararlıdan ağri fidanları nereden temin edebiliriz onun araştırmasını yapmaktayız. Damla sulama projelerimizi hazırlıyoruz. Bir ay içerisinde yukarda bahsettiğim tüm çalışmalarımız bitmiş olacak. Ekim ayında fidanları artık toprak ile buluşturup dikeceğiz. Votaş arazisi çok iyi bir arazidir. Bizler bu arazide yeni çeşitlerde deneyeceğiz. Votaş arazisinde sadece elma değil, kaysı, şeftali, kiraz gibi değişik meyve ağaçlarında dikimini gerçekleştireceğiz. Yaptığımız tüm bu çalışmalarımız bölgedeki çiftçiyi de örnek olacaktır” şeklinde konuştu.