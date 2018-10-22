VOTAŞ yerleşkesi asfaltlandı

Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığa verdiği desteklere bir yenisini daha ekleyerek, 4 bin dönüm üzerine kurulu bölgenin en büyük yatırımlarından biri olan VOTAŞ'a destek oldu. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatları ile VOTAŞ'ın daha önce toprak olan yolları, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma ile asfaltlandı.

Yapılan asfalt çalışmasından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden VOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Karaman, işletmeyi devraldıklarından bu yana Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve Genel Sekreter Mustafa Yalçın'ın kendilerine yakın ilgi ve alaka gösterdiklerini söyledi. VOTAŞ'ın Van halkına mal olduğunu ifade eden Karaman, şöyle konuştu:

“Valimizin talimatı ve Büyükşehir Belediye yönetiminin tasarrufu ile VOTAŞ yerleşkesinde asfaltsız yolumuz kalmadı. Büyük bir yerleşkeye sahip VOTAŞ'ta yolların bozukluğu, çalışmalarımızda sorun oluşturmaktaydı. Özellikle ağır tonajlı araçların geçişleri sırasında yollarımızda zaman zaman çökmeler yaşanıyordu. VOTAŞ'ın yıllardır devam eden yol sorununu çözen, yollarımızı asfaltlayan Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz.”

VOTAŞ'ın 2006 yılında kurulduğunu anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Karaman, “30 girişimcinin katılımıyla kurulan VOTAŞ, yaklaşık 10 yıl kadar faaliyet gösterdi. Daha sonra 2016 yılında Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hisseleri devralındı. 2017 Aralık ayında ise Van Asya Tarım Hayvancılık İnşaat A.Ş. tarafından hisseler halka arz edilmek suretiyle belediyeden devralındı. Son teknoloji ile donatılmış yaklaşık 4 bin dönümlük alana sahip olan VOTAŞ'ta hali hazırda 320 damızlık düve ve 330 baş besi danası mevcuttur. Hayvanlar için besi yemi üretim alanı olarak 3 bin dönüm sulanabilir tarla, geri kalan kısımda ise ekonomik değeri yüksek ve verimli elma bahçesi yapılmak üzere ayrılmıştır. Bölgenin en önemli hayvancılık tesislerinden biri olan VOTAŞ, sahip olduğu potansiyeli ile her geçen gün büyüyen ve hepimizin gurur duyacağı marka işletme olma yolunda emin adımlarla yürümektedir. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin destekleri, ortaklarımızın kararlılığı ile VOTAŞ bölgemizin ve ülkemizin önemli bir markası olacak” diye konuştu.