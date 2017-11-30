VOTAŞ’ın hisse devir töreni

Van Büyükşehir Belediyesine ait Van Organize Tarım İşletmeleri A.Ş.’nin (VOTAŞ) Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) iştirakçisi Van Asya Tarım Hayvancılık İnşaat A.Ş.’ye hisse devir töreni yapıldı. Büyükşehir Belediyesinin daha önce kiralama usulü ile Van Ticaret Borsasından devraldığı VOTAŞ’ın hisse devri, Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda yapılan törenle gerçekleşti.

Törende konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, VOTAŞ’ın Van’da 10 yıl önce kurulduğunu anımsattı. VOTAŞ’ın gelinen noktada kuruluş maksadına uygun bir gelişme gösteremediğini belirten Vali Zorluoğlu, “Çalışan birçok ünitesi var. Özellikle besicilik anlamında önemli işler yapıyor. Ancak kuruluş maksadındaki süt inekçiliği ve mandıra süt ürünlerinin üretilmesi noktasında Türkiye çapında hizmet veren bir işletme olarak gelişmesi biraz geride kaldı” diye konuştu.

“VOTAŞ’ı devrettik, ama fiilen bu işin başındayız”

Amaçlarının VOTAŞ’ı elden çıkarmak olmadığına dikkat çeken Zorluoğlu, “Kuruluş amaçlarına bağlı kalarak halkımızın paydaşlığına sunmaktır. Bir manada VOTAŞ’ı halka açmak, sahibi olan halka devretmek istedik. Devletin koyduğu kurullar çerçevesinde bir süreç başlatıldı ve sürecin sonunda Van Ticaret ve Sanayi Odası VOTAŞ’a sahip çıktı. Biz bu kuruluşu bir şahsa veya bir kişiye vermek istemiyoruz. Bunu mümkün mertebe halka yaymak istiyoruz. Ben geldiğimden beri ‘Van’da bir araya gelip iş yapılamıyor’ sözünü çok duydum. Geçmişte bir kaç başarısız deneme olmuş, ama ben Van’ın bunu yeneceğine ve başarılı işler yapabileceğine inanıyorum. Buna inandığımız için de dedik ki VOTAŞ bu durumu değiştirmek için güzel bir örnek. Vanlılar bir araya gelsinler, hep birlikte VOTAŞ’ı ülke düzeyinde bir marka haline getirelim. Valilik olarak hukuken VOTAŞ’ı devrettik, ama fiilen bu işin başındayız. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak Büyükşehir Belediyesi olarak ve valilik olarak bir gözümüz hep VOTAŞ’ın faaliyetlerinin üzerinde olacak ve bizim istediğimiz istikametten bir sapma olduğunda da gereken müdahaleyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Yüzde 70 oranında hisse satışı gerçekleşmiş”

VOTAŞ’tan hisse alan vatandaşın yanında olacaklarını belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:

“VOTAŞ’ın yapacağı yatırımlar ve ileriye doğru yapacağı her hamlede VOTAŞ’ın yanındayız. VOTAŞ’tan hisse alan vatandaşlarımızın yanındayız. Bunun bilinmesini istiyorum. İlimiz için çok değerli olan bu yatırım inşallah yeni yatırımlarla birlikte ülke düzeyinde ismini duyuran Konya ve başka yerlerdeki benzer bir kuruluş haline elbirliğiyle getireceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak sembolik olarak hisse de alacağız. Hisselerin çoğunun satıldığını da duyduk. Bir tane hisse alan da var, 40 tane alanda. Zaten 40 taneden fazla hisse alınamıyor. Hisseler mümkün olduğu kadar çok insan tarafından alınsın ve tabana yayılsın diye böyle bir sınırlama koyduk. Yüzde 70 oranında hisse satışı gerçekleşmiş. Yani 2 bin 40 hissenin bin 500’ü satılmış. İnanıyoruz ki kalan bölümü de süratle satılacaktır. Başta da söylediğimiz gibi hep birlikte inşallah VOTAŞ’ı Van ekonomisine bir aktör olarak kazandıracağız.”

Konuşmaların ardından devir işlemleri yapılarak sözleşme imzalandı.

Törene Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi, Van TSO Başkanı Necdet Takva ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.