Yaban hayvanlar için dikilen meyve fidanları büyüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, “Yaban Hayvanlarının Doğal Yaşam Ortamlarında Desteklenmesi Eylem Planı'' kapsamında; 2017 yılı Ekim ayında, Van Orman İşletme Müdürlüğü personelleri ile birlikte İpekyolu (Erek Dağı Mevkii), Tuşba (Topaktaş Mevkii) ve Gevaş (Şehitlik Mevkii) İlçelerinde 4 bin adet Badem, Ceviz, İğde, Ahlat ve Alıç fidanı dikimi yapıldı. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Yunus Bakıcı nezaretinde bugün Erek Dağı Mevkii'ndeki ağaçlandırma sahası gezildi. Dikilen fidanların neredeyse tamamının tuttuğu ve boylarının 50-60 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, emeklerinin boşa gitmediğini ve çok mutlu olduklarını belittiler. Bunda en büyük payın Van Orman İşletme Müdürlüğü personelinin olduğunu ifade eden yetkililer, yapmış oldukları 24 saatlik koruma ve kontrol çalışmaları ve destek ve katkılarından dolayı Van Orman İşletme Müdürlüğü personeline sonsuz teşekkürlerini sundular.