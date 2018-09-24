Yakup Altun, AK Parti'den aday adayı oldu

VAN (İHA) – İş insanı Yakup Altun, Van'ın Erciş Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adaylığını açıkladı.

Aday adaylığı ile ilgi gazetecilere açıklamalarda bulunan Yakup Altun, Erciş'in öncelikli problemlerini kısa sürede çözeceğini, yapacağı yeni projelerle Erciş'i önemli bir merkez haline getireceği söyledi. Altun, “2019'daki yerel seçimlerde Allah nasip ederse bir kardeşiniz olarak aday olmak istiyorum. Tabi ki halkımızın, partimizin, memleketimizin ve Cumhurbaşkanımızın onayını alırsak bu hizmete talibim. Belediyelerin çok önemli görevleri vardır. Altyapı, çevre düzenlemesi, yollar, üst yapılar, ekonomi, kültürel ve sosyal faaliyetler, sağlık hizmetleri, imar, plan ve projelerdir. Biz de burada memleketimizde başlatacağımız yeni projelerle halkımıza hizmet etmek istiyoruz. Projelerimizi ve birikimlerimizi Erciş'e getirmek ve Erciş'te hizmetler yapmak istiyoruz. Bu çıktığımız yolda Allah bizleri Erciş'e ve Ercişli hemşehrilerime karşı mahcup etmesin'' dedi.