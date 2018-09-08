Yalçın, Büyükşehir’in çalışmalarını anlattı

VAN TSO Aylık Olağan Meclis Toplantısı’na katılan - Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Mustafa Yalçın, yaptığı sunumda belediyenin 2017 yılı faaliyetleri ve 2018 projelerini anlattı. Katılımcılara kendini kısaca tanıtan Yalçın, Van’da müthiş bir imkan, kaynak ve devlet desteği olduğunu, sadece paydaşların bir araya gelmeleri noktasında bir zayıflık yaşandığını söyledi. Kentin hem terör hem de depremle alakalı bir travma yaşadığını ifade eden Yalçın, "Şimdilerde bunu toparlamaya çalışıyoruz. Bu noktada herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyor. Okuduğum bir kitapta ’İnsanların hayatlarını kolaylaştıran sanatkara belediye reisi denir’ diye bir tanımlama yapılmıştı. Yani temel işimiz, insanların hayatlarını kolaylaştırmaktır. Onun için bu kentte belediye hizmetleri iyi niyetli ve ufku geniş olan insanların elinde olursa, memleketimde 20 yılda aldığımız mesafeyi burada 5 yılda alabiliriz. Burası buna müsaittir. Belediyeyi devraldığımızdan bu yana kurumsallaşma ve kaynakların yerinde kullanılması için büyük bir çaba sarf ettik" dedi.

“99 kişinin maaş aldığı kültür merkezi ve nakış-dikiş kursundan sadece 5 kişi görebildik”

Belediyeyi devraldıklarında karşılaştıkları sorunlara değinen Yalçın, "Hacıbekir Mahallesi’nde Nuda Kültür Merkezi diye bir yer var. Görevi devraldığımızda buradan bir dosya geldi. Hak ediş dosyası 49 kişi çalışıyor. Bunların maaşları, şartnameye baktım bunlar 3 yıllığına ihale edilen bir taşeron firmanın elemanları 36 aydır bunlar belediyenin maaşlı elemanları olarak çalışmış. Bunları toplantıya çağırdık. Bunlardan sadece 3 kişi gelebildi onlar da engelli. 49 kişiden 3 kişi var onlar da engelli. Her ay 4.5 - 5 bin bin TL maaş alıyorlar ama adamlar yok. Bir hafta sonra Kadın Yaşam Merkezinde dikiş nakış ve takı tasarım hocası diye 50 kişilik bir liste geldi. oradan da 2 kişi gelebildi. Yani iki firmada çalışıyor görünen 99 kişiden sadece 5 kişi görebildik. Her iki firmanın da sözleşmelerini feshettik. 2 firmanın yıllık toplam maliyeti 16 milyon TL" diye konuştu.

“Bizler Belediye bir iş yaparken, esnafa, tüccara, sanayiciye danışıyoruz“

Her kentin öncelikleri olduğunu anlatan Yalçın, burada yaptıkları toplantılar neticesinde bir şehir ihtiyaç hiyerarşisi belirleyerek çalışmalara başladıklarını ifade etti. Kentin paydaşları ile bir araya gelmenin önemine vurgu yapan Yalçın, inşaat malzemeleri satan esnafa da bir müjde vererek, "Biliyorsunuz inşaat malzemeleri satan esnafımızın bir yer problemi var. Bizler Kayseri’de neredeyse her esnaf grubuna ayrı siteler kurduk. Bu anlamda kolaylaştıran olduk. Burada da ticaret odamızdan bizlere böyle bir dosya geldi. Bizler de daha önce ’Tarım Köyü’ olarak almış olduğumuz bir araziyi biraz da uğraş vererek, inşaat malzemeleri sitesine çevirmek için harekete geçtik. Şimdiden hayırlı olsun. Bizler Belediye bir iş yaparken, esnafa, tüccara, sanayiciye danışıyoruz. STK’larla yakın iş birliği içerisinde harekete ediyoruz. Bu da bizlere çok şey kazandırıyor" dedi.

2017 yılında yapılan çalışmalar ve bu yıl içerisinde yapımına başlanan projelerle ilgili bir sunum yapan Yalçın’a Van TSO Meclis Başkanı Mehmet Yasin Ertürk tarafından plaket takdim edildi. Meclis üyelerinin sorularını yanıtlanması ve diğer gündem maddeleri ile devam eden meclis toplantısına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Biner ve meclis üyeleri katıldı.