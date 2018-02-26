Yalçın, üniversite öğrencileriyle buluştu

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, YYÜ Öğrenci Konseyinin sosyal medya platformu twitter üzerinden paylaştığı #buhaftaçaylar davetine katıldı. Bir otelde gerçekleştirilen organizasyona Genel Sekreter Yalçın ve 40’a yakın üniversite öğrencisi katıldı. Keyifli bir sohbet havasında geçen toplantıda, öğrenciler Yalçın’a başta ulaşım olmak üzere Van Büyükşehir Belediyesi çalışmaları hakkında soru ve önerilerde bulundu.

Öğrencilerle sohbet edip onların dert ve sıkıntılarını dinleyen Genel Sekreter Yalçın da, tecrübelerinden söz ederek ileride karşılaşacakları konular hakkında bilgi verdi. Hayattaki en önemli kavramlardan birinin zaman olduğunu belirten Yalçın, öğrencilere zamanlarını iyi değerlendirilmeleri öğüdünde bulundu. Yalçın, “Bu hayatta kim ne iş yaparsa yapsın, asıl olan o işi layıkıyla yapmaktır. Bende buradan sizin gözünüzdeki o pırıltıyı görüyorum. Sizler bu ülkenin gelecekleri, yarınları, gerçek sahiplerisiniz. Bu ülke, bu millet için çok güzel işler yapacağınıza inanıyorum. Bu nedenle zamanı iyi değerlendirin, çalışın, ilerleyin ve her biriniz bir yabancı dil öğrenin. Ülkenin yarınlarında söz sahibi olun” dedi.

Yapılan programın ardından Yalçın, öğrencilere kitap hediye etti.