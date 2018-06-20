İlçe merkezi ve kırsal mahalle ile mahallelere bağlı mezralarda yapımı devam eden camii, taziye evleri ve Kur’an kurslarına belediye tarafından malzeme desteği verildi. Muhtarların talepleri doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonunda belirlenen ihtiyaçlar, tek tek teslim edilmeye başlandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ilçede göreve başladığından bu yana ilk defa bu kadar cami, Kur’an kursu ve taziye evine destek verilmesinin kendilerine kısmet olduğunu belirterek, “Bunun mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. İlçemizde sadece altyapı ve diğer hizmetlerle sınırlı kalmadık. Bizler için ibadetgahlar da çok önem arz ediyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yardımlarımız oldu, olmaya da devam edecektir. Geçen yıl belediyemizin ibadet yerleri için yaptığı yardımlarla sorunun büyük bir kısmını çözdük. İnşallah bu yılsonuna kadar tüm mahalle ve mezralarımızdaki ibadet yerlerimizin de tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız” dedi.

Muhtarların ihtiyaç talepleri doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin tespit çalışması yaptığını da hatırlatan Dundar, “Tespit çalışmasının ardından ihtiyaç duyulan sac, demir, fayans, boya, briket yardımında bulunmaya başladık. Ancak yapmayı planladığımız yardımları iki parti halinde vermeyi düşünüyoruz. Yapılacak yardımın ilk dilimini verdik. İnşallah yakın zamanda da ikinci malzeme dilimini vererek yılsonuna kadar ilçemizdeki bu soruna da köklü çözüm getirmiş olacağız” diye konuştu.

Muhtarlar ise, belediye tarafından camii, taziye evi ve Kur’an kurslarına yönelik desteklerin bir ilk olduğunu belirterek, “Geçen yıl yapılan yardımlarla ibadet yerlerimize ait sorunların birçoğu çözülmüştü. Bu yaz sezonunda yapılan yardımlarla da sorun tamamen ortadan kalkmış olacaktır. Yetkililere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.