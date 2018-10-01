Yaralı Arap tavşanı tedavi altına alındı

Van'ın Özalp ilçesinde türüne çok az rastlanan ve kuyruğundan yaralanan Arap tavşanı, tedavi altına alındı.

Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafında kırsal alanda bulunan yaralı Arap tavşanı, İlçe Orman ve Tarım Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimlere getirildi. Yaralı tavşana ilk mühadaleyi yapan Veteriner Hekim Mehmet Uğur Öztürk, “Jandarma ekipleri tarafından kırsal alanda kuyruğundan yaralı olarak bize getirilen tavşanın ilk tedavisini yaptık. Daha sonra YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderdik. Arap tavşanı, çok fazla bilinen bir tavşan türü değildir ve ilk karşılaştığınızda ne olduğunu bir tülü kestiremezsiniz. Kulakları tavşan gibi, arka ayakları kanguru, ve fare gibi gövdesi olan Arap tavşanı, nesli tehlike altında olduğu için kırmızı listede olup koruma altındadır” dedi.