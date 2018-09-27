Yaralı Erguvani balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Van'ın Çaldıran ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Erguvani Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.

Çaldıran ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve kanadında kırık olduğu tespit edilen Erguvani Balıkçıl kuşu (Ardea purpurea), Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Yunus Bakıcı ve ekibi tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edilen yaralı kuş, tedavi altına alındı.