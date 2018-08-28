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28 Ağustos 2018 14:49

Yaralı Flamingo tedavi altına alındı

Van’da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Flamingo tedavi altına alındı.

Yaralı Flamingo tedavi altına alındı

28 Ağustos 2018 14:49


Vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Flamingo, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, yaralı Flamingonun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler. Yetkililer, yaralı olarak bulunan ve kendileri arayıp bilgilendiren duyarlı vatandaşlara teşekkür ettiler.




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