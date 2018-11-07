Yaralı Kızıl Şahin tedavi altına alındı

Van'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin tedavi altına alındı.

Vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin (Buteo rufinus), Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı Kızıl Şahin'in tedavisi yapılmak üzere Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.