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10 Ağustos 2018 10:13

Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van’da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Ebabil kuşu ve Kukumav kuşu tedavi altına alındı.

Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

10 Ağustos 2018 10:13


Vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Ebabil kuşu ile Kukumav kuşu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, yaralı Ebabil kuşu ile Kukumav kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler. Yetkililer, yaralı olarak bulunan ve kendileri arayıp bilgilendiren duyarlı vatandaşlara teşekkür ettiler.




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