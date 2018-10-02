Van'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Şahin, tedavi altına alındı.

Vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edilen yaralı Şahin, tedavi altına alındı.