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22 Mayıs 2018 13:52

Yardımeli Derneğinden iftar yemeği

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği ile Van Adım Eğitim Yardımlaşma Derneği tarafından iftar yemeği düzenlendi.

Yardımeli Derneğinden iftar yemeği

22 Mayıs 2018 13:52


İftar programı, Filistinli tıp öğrencisi Enes Sartavi’nin okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından bir konuşma yapan Adım-Der Başkanı ve aynı zamanda Yardımeli gönüllüsü Garip Kızılkaya, iftar programlarının bir paylaşım olduğunu belirterek, katılımcılara teşekkürlerini dile getirdi. Kızılkaya, “Gençlerle, bayanlarla güzel çalışmalar yapıyoruz. Biraz daha gayret göstererek, daha fazla kitleye ulaşmak, yardım etmek en büyük temennimizdir. Van’da bizler Yardımeli temsilciliği olarak üç yıldan bu yana özellikle ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim gibi yardımlar yapıyoruz. Tabi bu yardımlarımız sadece Ramazan ayı ile sınırlı kalmıyor. Bütün bir yıla yayıyoruz. Yine dünyanın farklı bölgelerine yönelik kampanyalar düzenleyerek yardımlar ulaştırdık. Okullarımızda farklı kitlelere ayni ve nakdi yardımlar yapıyoruz, hastalarımızın yanında yer alıyoruz. Kardeşlik ilkesine büyük önem veriyoruz. Bu bir paylaşımdır. Rabbim bu paylaşımımızı artırsın. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.


Yardımeli Derneği Genel Koordinatörü Osman İlhan ise, Filistin’in maruz kaldığı zulme dikkat çekerek, bu Ramazan ayını hüzünlü geçirdiklerini söyledi. “Bugün güzel şeyler söylemek isterdim, ama Müslümanların içinde bulunduğu durum buna müsaade etmiyor” diyen İlhan, bugün Müslümanların yaşadığı her coğrafyada kanın aktığını söyledi. Siyonistlerin Müslümanlara yönelik katliamlar yaptığına değinen İlhan, bunun ne ilk, ne son olduğunu dile getirdi. Bu zulme, bu katliamlara karşı birlik olunmasını isteyen İlhan, kenetlenerek bunların karşısında durmak gerektiğini ifade etti.


Programa Van Yardımeli Derneği ve Adım-Der yöneticilerinin yanı sıra ÖNDER Van Başkanı Mehmet Emin Akan da iştirak etti.




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