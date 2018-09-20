'Yaşam Tüneli' ile Vanlı sürücüler bilinçlendi

Van'da "Yaşam için kısa bir mola" sloganıyla başlatılan yeni trafik projesi kapsamında polis kontrol noktalarında kurulan "Yaşam tünelleri" ile sürücüler bilgilendirilmeye başlanıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Yaşam için kısa bir mola' sloganıyla ‘Yaşam Tüneli Projesi' hayata geçirildi. Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince “Yaşam Tünelleri” projesi kapsamında Edremit ilçesinde bulunan Kocaeli Dostluk Parkı yakınlarında oluşturulan uygulama noktasında sürücüler trafik konusunda bilgilendirildi. Trafik kazalarına neden olan kural ihlallerini en aza indirebilmek ve ihlaller konusunda araç sürücülerini uygulamalı olarak bilgilendirmek amacıyla ‘Yaşam İçin Kısa Bir Mola' sloganıyla başlatılan proje Van'da başarıyla uygulandı.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Van Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Numan Altay, İçişleri Bakanlığınca “Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesinin” ve “Trafik kazalarını önleme planı” çerçevesinde Eylül-Kasım aylarını kapsayan 100 günlük eylem planında, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılmasının hedeflendiği belirtti. Altay, “Yaşam Tüneli' projesiyle Türkiye genelinde başlatılan bu kampanya kapsamında ilimizde de aynı şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle uygulama kapsamında ihlal yapan araç sürücülerine gerekli eğitim verilerek ihlallerin en aza indirgenmesi çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

Uygulamayla ‘Yaşam tüneli'ne giren vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarına dikkat çeken Trafik Polis Memuru Özdemir Ünal ise, “Yol kullanıcılarına trafikte karşılaşacakları risklerin ne olduğunu göstermek ve yaşanmış olaylardan trafik bilinci oluşturmak amacıyla başlatılan bir projedir. Bu proje Türkiye çapında birçok ilimizde eş zamanlı olarak başlamış bulunmaktadır. Biz de tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de bu uygulamayı başlattık” diye konuştu.

Yaşam tünelinde kendilerine izletilen eğitim filminin çok yararlı olduğunu ifade eden sürücüler de, emniyet kemerinin hayat kurtardığını daha iyi anladıklarını söylediler.