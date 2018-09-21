Yassıtepe mahallesi kilitli parke taşına kavuştu

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından başlatılan bordürlü kilitli parke taşı yol çalışmaları aralıksız sürüyor.

Çaldıran Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü teknik ekiplerince yapılan aplikasyon çalışmalarının ardından başlatılan kilitli parke taşı yol yapımları hız kesmeden aralıksız sürüyor. İlçede özellikler kırsal mahallelerinde bulunan cadde ve sokak aralarındaki tozlu yolların kullanılması adeta halkı bezdirmişti. İlk defa kilitli parke taşı ile tanışacak olan mahallelilerin yol sorununu tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ”İlçemizde bulunan kırsal mahallelere yol hizmeti ulaşmamıştır. Bizlerin atanması ile birlikte merkez mahalleler dahil kırsalda bulunan mahallelerimizin de sorunlarını büyük ölçüde hallettik. Burada en büyük sorun yol problemidir. Çünkü kırsal mahallelerde kullanılan topraktan yapılma stabilize yollar kullanılmaktaydı. Buda yazın toz kış ve yağışlı havalarda çamur deryasına dönüşerek çekilmez hale gelmekteydi. Bu kırsal mahallelerimizden biri de 113 hane 1900 nüfuslu Yassıtepe Mahallemizdir. Buraya ilk defa bordürlü kilitli parke taşı yol çalışması yapılmaktadır. Teknik ekiplerimizin tamamladıkları aplikasyon çalışmalarının ardından kilitli parke taşı yol çalışmalarına başladık. Yassıtepe Mahallemizde yapılacak olan 10 bin 320 metrekare yolu iki hafta gibi kısa bir sürede tamamlayarak burada bulunan vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Yassıtepe Mahallesi'nde ikamet eden mahalle sakinleri ise, şimdiye kadar bu anlamda hizmetin ilk defa kendilerine ulaştığını belirterek bundan sonra tozlu ve çamurlu yol derdinden kurtulduklarını söylediler. Mahalle sakinleri yolumuzun yapımında emeği geçen yetkililere teşekkür ettiler.