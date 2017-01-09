Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 10:48

Yatak odasına kaçak sigara operasyonu

Yatak odasına kaçak sigara operasyonu

09 Ocak 2017 10:48

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir ikametteki yatak odasının gizli bölmesine düzenlenen operasyonda kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 27 Aralık 2016 tarihinde Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 3 bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. 6 Ocak 2017 günü İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Arvası Mahallesi’ndeki bir ikametin yatak odasında ve müştemilatında yapılan aramada ise gizli bölmelere saklanan 45 bin paket kaçak sigaraya el konuldu. Ele geçirilen toplam 48 bin 240 paket kaçak sigaraya el konulurken, H.C., A.S. ve F.S. isimli şahıslar hakkında ise yasal işlem yapıldığı belirtildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
2
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Salı
    Hafif Kar Yağışlı
    2°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    3°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    3°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç