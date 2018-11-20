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Yavru dağ keçisi köyün maskotu oldu

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde yaralı olarak bulunan ve tedavisi sonrası köyden ayrılmayan yavru dağ keçisi, vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde yaralı olarak bulunan ve tedavisi sonrası köyden ayrılmayan yavru dağ keçisi, vatandaşların ilgi odağı haline geldi.


Narlı köyü kırsalında yaralı olarak bulunan ve tedavi edildikten sonra bir türlü ayrılmayan yavru dağ keçisi, vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Narlı köyü sakinleri, dağ keçilerinin hemen hemen her gün köye inerek su ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade ettiler. Dağ keçilerinin susuz kalmaması için bir gölet yaptıklarını da dile getiren vatandaşlar, “Köye getirdiğimiz veteriner hekim tarafından yaralı yavru dağ keçisinin tedavisi yapıldı. Yavru keçi tedaviden sonra köyden ayrılmadı” dediler.

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