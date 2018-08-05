Yavru köpekler koruma altına alındı

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi’nde kullanılmayan 2 katlı metruk bir binada yıkım çalışması yapan ekipler, bodrum katında bulunan anne köpek ve 8 yavrusunu fark etti. Köpeklerin durumunu gören işçiler, Van Büyükşehir Belediyesine haber verdi. Kısa süre içinde köpeklerin bulunduğu alana gelen Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, yeni doğum yapan köpek ve 8 yavrusunu alarak Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Açlık ve sıcaklardan dolayı bitkin düşen anne köpek ve yavruları, merkezde veteriner hekimler tarafından tedavi edildi. Tedavileri ve aşıları yapılan köpekler, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.