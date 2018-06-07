Yavru kukumav kuşları tedavi altına alındı

Van’da vatandaşlar tarafından metruk binada bulunan ve anneleri olmayan 5 yavru kukumav kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğüne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, yaralı kuşların tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim etti.

Yavru kukumav kuşlarının tedavileri ile ilgili açıklama yapan YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi olarak doğada yaralı olarak getirilen yaban hayvanlarının her türlüsüne ve tehlikelere karşı korumak tedavilerini yapmak ve tekrar doğaya kazandırmak için çalışmalarını yürütmekte. Bir hafta öncesinden metruk bir binanın yıkım aşamasında kuşların yuvası bozulmuş. Bir güvenlik görevlisi tarafından bulunup Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü yetkililerine haber verilmiş ve yavruları rehabilitasyon merkezine getirdiler. Getirdiklerinde daha yeni yumurtadan çıkmış ve kendilerini beslenememe durumları vardı. Bakımlarını yaptık, ortam oluşturduk bir hafta bir misafir ediyoruz. Rehabilitasyon merkezimizde şimdiye kadar Kerkenez, Kartal, Şahin gibi birçok kuşu tedavi edip doğaya salıverdik. Şimdi de bu yavrularımızı tekrar besleyip doğaya salacağız. Çalışma sistemimizde Orman Su İşleri Bakanlığı 14. Bölge Müdürlüğü ile beraber doğada herhangi bir yaralı hayvan olduğu zaman yetkililer tarafından merkezimize getirmektir ve gerekli bütün tedavileri yapıp tekrar doğaya kazandırmaktayız” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürü Mustafa Şentürk ise “Yaban hayatı koruma ve rehabilitasyon merkezinde bir hafta öncesinden yıkık bir binada Baykuşgiller familyasından Kukumav yavruları bulunduğunu bölge müdürlüğümüze ihbar etmeleri üzerine arkadaşlarımız bölgeye gitti. Yavruların annelerin olmadığını görünce akşam saatlerine kadar arkadaşlarımız orada beklediler. Anneleri gelmeyince personelimiz bu yıkık metruk binada bulunan Baykuşgiller familyasından olan yavruları alıp bölgemizin en büyük Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdiler. Burada yaşamlarını sürdürmek için her türlü bakım ve tedavileri burada hocalarımızın nezaretinde yapılmakta. Yaklaşık bir haftadır burada hocalarımız bakmakta. Nasip olursa bir aya kadar bağımsızlıklarını kazanarak doğaya uçacaklar” ifadelerini kullandı.